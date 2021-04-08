Felipe Augusto fala sobre expectativa para seu primeiro clássico: 'Temos que dar tudo e um pouco mais'

A expectativa de Felipe Augusto, que fez um dos gols do Cruzeiro na vitória por 2 a 0 sobre o Coimbra, para o clássico de domingo, contra o Atlético-MG, está bem alta. O jogador revelou sua ansiedade para encarar pela primeira vez o Galo com a camisa da Raposa. Felipe fará seu primeiro clássico com a camisa do Cruzeiro-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro)Felipe também reforçou discurso de que houve uma evolução da Raposa dentro de campo, o que aumentou a confiança do time para encarar o time de Hulk, Nacho e cia. Confira nos vídeos da nota, as falas do atacante celeste. O Cruzeiro assumiu a terceira colocação, com 14 pontos em 8 jogos, após a vitória sobre o Coimbra, por 2 a 0, na quinta-feira, 8 de abril. A Raposa está sete pontos atrás do rival que tem 21 pontos e está praticamente certo nas semifinais do Estadual.