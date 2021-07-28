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Felipe Augusto avalia que está se adaptando bem na função de ala no esquerda e defende Mozart Santos

O jogador afirmou que o Cruzeiro tem evoluído  com o treinador e só o treinamentos poderão melhorar a performance no ataque...

Publicado em 27 de Julho de 2021 às 23:01

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 jul 2021 às 23:01
O atacante Felipe Augusto agora é ala-esquerdo, atuando mais na parte ofensiva, mas tendo a obrigação de recompor a defesa do Cruzeiro comandado por Mozart Santos. O jogador comentou que está se adaptando à função e que somente os treinamentos na Toca da Raposa II vão ajudar a melhorar o desempenho ofensivo do time. Felipe aproveitou e saiu em defesa de Mozart, muito criticado e pressionado. Com o treinador, ele fez 11 jogos, dos 12 comandados pelo atual técnico da Raposa. - A continuidade do trabalho é importante, porque nós jogadores começamos a entender o método de trabalho do professor e a gente começa a colocar isso em prática dentro de campo, dentro dos jogos. Começa a ficar automático alguns movimentos, saber o que ele nos pede. Acho que isso é importante.A gente tem, de certa forma, evoluído em alguns quesitos com o professor Mozart-disse. Confira nos vídeos da matéria, outras avaliações de Felipe Augusto sobre a busca por melhoria do Cruzeiro na Série B, em que ocupa a 19ª posição,com 12 pontos. Felipe Augusto jogou 11 dos 12 jogos na "Era Mozart Santos"-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

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