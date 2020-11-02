Felipão vai 'descobrindo' o elenco, elogia Brey e Raul Cáceres e quer deixar Moreno à vontade em campo

Felipão já conhecia Moreno, mas trouxe de volta Brey, que estava afastado para negociar sua saída e ainda ganhou a volta de Cáceres, que ficou mais de um mês parado por um problema físico. E, a dupla das extremidades ganharam elogios do técnico, que ganha opções para o setor, com Brey, Cáceres, Rafael Luiz, Matheus Pereira e Daniel Guedes. - Gostei muito do Cáceres e gostei mais ainda do Patrick. O Patrick vinha treinando separado. É um jogador que tem uma qualidade. Pode até jogar como um segundo homem pelo lado esquerdo. Ele dá opções, é ousado. Isso que eu quero. Do outro lado, o Cáceres, mais maduro, vai na boa, se posiciona muito bem. Eu tinha todas as referências dele, passadas pelo Chiqui Arce, que foi seu treinador-disse Felipão. Sobre Moreno, que voltou a marcar, o comandante celeste quer deixá-lo mais à vontade em campo, achando um modo para que ele renda mais no ataque. - Eu falei na palestra, que o Moreno teve seu grande momento de Cruzeiro, quando jogava Moreno e Ricardo Goulart, pois ele fazia aquela saída para o lado esquerdo, o Goulart entrava pelo meio e fazia muitos gols. Ainda estamos tentando colocar, fazer a saída (da área) de vez em quando do Moreno para a entrada do Régis ou de um outro jogador. Isso vai ser alcançando só com o tempo e conhecimento, pois as características dos jogadores que nós temos são diferentes, mas a presença do Moreno, o espírito de luta e a vontade dele, melhorou bastante desde que chegamos aqui e conversamos um pouquinho com ele-explicou Felipão, que vê em Moreno com potencial para ajudar a Raposa em sua recuperação do Cruzeiro. - O Moreno já era nosso amigo da época de Grêmio, onde ele foi meu jogador e acho que ele tem todas as condições, porém nós temos que complementar algumas jogadas, com um ou outro jogador, que sejam de características interessantes para o Marcelo Moreno possa fazer aquilo que ele sabe fazer. Com o tempo, eu ainda acho que ele renderá um pouco mais do que está rendendo e os gols acontecerão, porque ele é muito bom na bola aérea, na bola pelo chão, protege muito bem e é um jogador que tem respeito dos adversários. E, agora, ele já tem um pouco mais de confiança que lhe foi passada- concluiu.