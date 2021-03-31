Felipão revela que Anelka contribuiu para sua demissão no Chelsea

Felipão afirmou que desentendimento com Anelka foi um fator primordial para sua demissão do Chelsea. Em entrevista ao portal “Yellow and Green Football”, o brasileiro relembrou uma conversa que teve com o atacante francês e que sentiu que havia uma falta de respeito dentro do elenco.- Eu tinha uma forma de liderança que entrava em conflito com um ou dois jogadores. Anelka era um goleador na liga. Tivemos um encontro e ele me disse: “eu só jogo em uma posição”. Faltou um pouco de amizade, de respeito, de tentar jogar junto com Drogba. Aconteceu e eu perdi uma das grandes oportunidades da minha vida.