AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Felipão revela que Anelka contribuiu para sua demissão no Chelsea

Atacante francês afirmou que só jogaria em uma posição e técnico sentiu que houve falta de respeito com companheiro de time. Passagem durou apenas sete meses...

Publicado em 31 de Março de 2021 às 10:20

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 mar 2021 às 10:20
Crédito: Divulgação / Chelsea
Felipão afirmou que desentendimento com Anelka foi um fator primordial para sua demissão do Chelsea. Em entrevista ao portal “Yellow and Green Football”, o brasileiro relembrou uma conversa que teve com o atacante francês e que sentiu que havia uma falta de respeito dentro do elenco.- Eu tinha uma forma de liderança que entrava em conflito com um ou dois jogadores. Anelka era um goleador na liga. Tivemos um encontro e ele me disse: “eu só jogo em uma posição”. Faltou um pouco de amizade, de respeito, de tentar jogar junto com Drogba. Aconteceu e eu perdi uma das grandes oportunidades da minha vida.
> Veja a tabela da Premier League
Scolari chegou ao Chelsea em 2008, mas saiu com apenas sete meses de trabalho. Na temporada seguinte, Carlo Ancelotti assumiu o comando da equipe de Old Trafford, fez os dois atacantes jogarem juntos e conquistou três títulos: Premier League, Copa da Inglaterra e Supercopa da Inglaterra.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

chelsea
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Senador capixaba refez comunicado sobre reunião de articulação política com o PL
Após PL negar acordo, Do Val diz que reunião apenas discutiu cenários para 2026
Espanha x Áustria
Finalista da Copa masculina, Espanha pode "unificar" títulos mundiais
Imagem de destaque
Campanha pede à Fifa Copa do Mundo sem publicidade de refrigerante

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados