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Felipão não crava permanência no Cruzeiro: 'vamos terminar o campeonato e depois a gente conversa com o presidente'

O treinador citou em sua coletiva que terá uma conversa com a diretoria da Raposa...
LanceNet

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Publicado em 

21 jan 2021 às 04:19

Publicado em 21 de Janeiro de 2021 às 04:19

O técnico do Cruzeiro , Luiz Felipe Scolari, estava irritado antes do jogo contra o Operário-PR, pela situação do time na Série B e pelos acontecimentos internos no clube mineiro. E, mesmo com a vitória que livrou a Raposa de qualquer chance de queda para a Série C, o treinador não demonstrou bom humor.
Com esse ambiente nebuloso no time celeste, Felipão não “cravou” sua permanência no Cruzeiro. Confira no vídeo acima o que o técnico cruzeirense falou.
CONFIRA COMO ESTÁ A CLASSIFICAÇÃO NA RETA FINAL DA SÉRIE B Felipão não dá indícios se seguirá ou não no Cruzeiro-(Bruno Haddad/Cruzeiro)

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