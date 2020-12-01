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Felipão fará mudanças no Cruzeiro para o clássico com o América-MG

O treinador deve ter Cacá e Matheus Pereira de volta, além de um meio de campo mais marcador, com três volantes...
LanceNet

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Publicado em 

01 dez 2020 às 19:40

Publicado em 01 de Dezembro de 2020 às 19:40

Crédito: Felipão tentará dar mais estabilidade ao Cruzeiro que encara o vice-lider Coelho na Série B-(Igor Sales/Cruzeiro
A má atuação do Cruzeiro na derrota por 2 a 1 para o Confiança terá um efeito modificador na escalação do time que vai encarar o América-MG, nesta quarta-feira, 2 de dezembro, no Independência, pela Série B.
Luiz Felipe Scolari vai fazer modificações no time titular e as principais novidades serão as voltas de Matheus Pereira e Cacá nos lugares de Patrick Brey e Ramon, que deve jogar como volante, voltando ao meio de campo. O ataque deverá ser mantido com Rafael Sóbis, Airton e Pottker. Marcelo Moreno, suspenso, não poderá nem figurar no banco de reservas.
Um provável do Cruzeiro contra o América-MG deverá ter: Fábio; Raúl Cáceres, Manoel, Cacá e Matheus Pereira; Ramon, Adriano (Régis) e Jadsom; William Pottker, Airton e Rafael Sobis.

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