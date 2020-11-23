futebol

Felipão é indicado ao prêmio de melhor técnico do Século XXI

O treinador, atualmente no Cruzeiro, concorre a premiação com nomes importantes do esporte como Guardiola, Alez Fergusson, entre outros...
Publicado em 23 de Novembro de 2020 às 17:18

Crédito: Felipão tem um grande desafio no momento, que é tentar evitar que o Cruzeiro caia para a Série C e ainda busque o acesso à Serie A-(Bruno Haddad/Cruzeiro
O técnico do Cruzeiro, Luiz Felipe Scolari, ainda tem grande cartaz no futebol mundial. O treinador da Raposa foi indicado ao prêmio de melhor treinador do mundo no século XXI. A premiação é promovida pelo “Globe Soccer Awards” e anunciou os indicados nesta segunda-feira, 23 de novembro,
O vencedores serão divulgados em cerimônia marcada para o próximo dia 27 de dezembro, em Dubai. Felipão, campeão do mundo com a Seleção Brasileira em 2002, terá como concorrentes nomes consagrados do futebol mundial, como Pep Guardiola, atualmente no Manchester City-ING, José Mourinho, do Tottenham-ING, Alex Ferguson, ex-treinador do Manchester United, Didier Deschamps, campeão da Copa do Mundo de 2018 pela França, e outros comandantes do planeta. Outros trabalhos do treinador brasileiro que tiveram alcance internacional foram o vice-campeonato da Eurocopa de 2004 e a semifinal da Copa do Mundo de 2006, ambos com Portugal. Felipão ainda tem no extenso currículo a Copa das Confederações em 2013 pelo Brasil, Copa do Brasil, Brasileiro, duas Libertadores entre outras conquistas. Nesse contexto de grande campanhas, a maior marca sem dúvida é a Copa do Mundo de 2014, quando chegou até a semifinal com a Seleção Brasileira, mas sofreu o maior vexame do escrete canarinho em Copas, com o famoso 7 a 1 aplicado pela Alemanha, em jogo disputado no Mineirão.

