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Felipão avalia como normal protesto dos jogadores antes de partida contra o Oeste: 'sem problema nenhum'

O treinador não repreendeu o ato dos atletas, que reclamam de salários atrasados...
LanceNet

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Publicado em 

14 jan 2021 às 07:00

Publicado em 14 de Janeiro de 2021 às 07:00

O Cruzeiro deve dois meses de salários aos seus jogadores, as folhas novembro e dezembro, parde de outubro e ainda o 13º salário. A situação tem sido questionada pelos jogadores, pois não recebem um retorno sobre os prazos para conseguir receber os vencimentos. O elenco protestou e os jogadores do Cruzeiro não se concentraram na Toca da Raposa II para o duelo diante do Oeste, se apresentando apenas para o jogo contra o time paulista na manhã de quarta-feira.
O técnico Luiz Felipe Scolari comentou sobre o ato dos atletas e não achou equivocado a ação dos seus comandados. Confira no vídeo acima. A derrota para o Oeste expôs mais problemas internos no Cruzeiro-(Bruno Haddad/Cruzeiro)

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