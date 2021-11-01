Felipão acredita em tri da Libertadores do Palmeiras e avisa: 'Vamos vencer com a estratégia e a convicção do Abel'

Crédito: César Greco

Abel Ferreira vai, em breve, viver somente o que o Luiz Felipe Scolari experimentou como técnico do Palmeiras: disputar duas finais seguidas de Copa Libertadores à frente do time. O português, inclusive, pode ter melhor sorte do que Felipão caso vença o Flamengo no dia 27 de novembro, em Montevidéu.

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No que depender do ex-treinador palmeirense, Abel terá mais um capítulo de glória sob o comando do Alviverde em pouco mais de um de trabalho no Brasil.

- Vencemos em 99 e fomos à final em 2000. Igual ao conquistado agora o que é maravilhoso. Vamos vencer agora com a estratégia, a convicção do Abel, do grupo todo e, inclusive, com a nossa torcida palmeirense. Aos torcedores, vou pedir para acreditarem no time, nas dificuldades que teremos no jogo. Temos qualidade, temos time, temos um técnico dedicado e estudioso e, com esforço de toda equipe, vai conseguir este título - disse Luiz Felipe Scolari em entrevista exclusiva ao LANCE!/NOSSO PALESTRA.

Veja a tabela completa do BrasileirãoCampeão brasileiro em 2018, Felipão relembrou a campanha do decacampeonato nacional do Alviverde, exaltando o relacionamento que tinha com os atletas do clube.

- Fico extremamente feliz com esta comparação. Abel foi meu atleta na seleção portuguesa e sempre foi assim. Responsável, ama o que faz, sempre trabalha com determinação pelo clube e onde está, é o principal defensor deste ambiente. Gosto do seu jeito, gosto do seu trabalho e gosto como se comunica - completou Felipão.

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