Felicidade por contratação, estrutura, Fred e ansiedade por Libertadores: Cano exalta o Fluminense

Penúltimo reforço a ser anunciado pelo Fluminense, o atacante Germán Cano deu a primeira entrevista como jogador do clube. À "FluTV", o ex-Vasco falou sobre a decisão por mudar para o rival e exaltou a estrutura. As conversas avançaram no final do ano passado e o atleta era aguardado de volta no Rio de Janeiro na última semana, mas acabou testando positivo para Covid-19 e foi oficializado na quinta-feira.

— O Fluminense me ligou e demonstrou muito interesse em mim. Foi onde começou tudo. Falei com meu empresário para definir a situação porque sabia que o Fluminense era um time muito grande no Brasil e no mundo inteiro. Foi tudo muito rápido. As partes conseguiram acelerar as coisas e estou muito feliz de poder chegar aqui - afirmou o jogador.

— Muito bom, a estrutura é muito boa. Muitos funcionários também para nos ajudar para que dentro do campo possamos fazer o melhor possível. O time é uma família também e isso é importante para todo mundo. Sou um a mais aqui e chego para demonstrar tudo que sei como jogador. Espero conquistar grandes coisas - completou.

Além de Cano, o Flu também contratou o volante Felipe Melo, o atacante Willian Bigode, os laterais Pineida e Cristiano, o zagueiro David Duarte e o meia Nathan. O foco total é ir bem na Libertadores, onde o Tricolor estreia em 22 de fevereiro, na segunda fase, diante do Millonarios, da Colômbia.

– Recebi muitas mensagens de carinho nas redes sociais e estou muito agradecido. Muita gente queria que eu viesse para o Fluminense e agora tenho que demonstrar dentro de campo com gols. Vou dar tudo de mim para fazer gols, ajudar o time, para ganhar muitos títulos. Poder ganhar taças é o que todo jogador de futebol sonha e sou esse estilo de jogador, preparado para sonhar onde vou. Vou dar meu máximo e ajudar. Esse ano tem muitas coisas positivas. O time se armou bem – disse.

– A história dele é muito bonita. Sou muito grato de poder chegar aqui e poder jogar junto a ele. O Fred tem muita experiência, muitos gols e é um ídolo aqui no Fluminense. Vai ser um prazer jogar com ele – disse Cano.

Amante de golfe, Cano já jogou com Darío Conca, argentino que fez história com a camisa tricolor. Ele falou sobre a relação com o ídolo do Flu.