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futebol

'Felicidade define', afirmou atacante do Bragantino que acumula ótimos números

Na atual temporada, Artur está perto de bater sua melhor marca como profissional obtida em 2019 quando jogava pelo Bahia...

Publicado em 12 de Agosto de 2021 às 09:37

LanceNet

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Publicado em 

12 ago 2021 às 09:37
Crédito: Artur chegou ao clube vindo do Palmeiras em janeiro de 2020 (Divulgação/CONMEBOL Sul-Americana
O atacante Artur comemorou o momento da carreira que vive no Bragantino onde os três gols e a assistência desta semana na vitória pela Copa Sul-Americana por 4 a 3 sobre o Rosario Central vieram para coroar o trabalho bem feito em números cada vez mais significativos.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSArtur reconhece que faz parte da profissão ter momentos de maior e menor eficiência, entendendo que a primeira temporada em que atuou pelo Bragantino, a de 2020, serviu como um processo de adaptação. No ano em questão, ele fez quatro gols e deu oito assistências em 47 partidas.
- Estou muito feliz pelo momento. Vida de atleta, principalmente de jogador, é assim, altos e baixos. Estou encontrando meu lugar novamente. Estou muito feliz. Espero continuar ajudando a minha equipe com muitos gols, muitas assistências, para que possamos chegar muito mais longe do que a gente pensa. Felicidade define - disse o atleta em palavras publicadas pelo portal 'ge'.
O jogador de 23 anos de idade formado na base do Palmeiras já acumula, em 39 duelos disputados pela temporada 2021, nove gols e 10 assistências. Com isso, ele se aproximou bastante de ultrapassar seu ano mais inspirado como profissional onde, em 2019, ele marcou 10 tentos e deu 11 passes para gol durante 55 compromissos em que defendeu o Bahia.

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