'Felicidade define', afirmou atacante do Bragantino que acumula ótimos números

O atacante Artur comemorou o momento da carreira que vive no Bragantino onde os três gols e a assistência desta semana na vitória pela Copa Sul-Americana por 4 a 3 sobre o Rosario Central vieram para coroar o trabalho bem feito em números cada vez mais significativos.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSArtur reconhece que faz parte da profissão ter momentos de maior e menor eficiência, entendendo que a primeira temporada em que atuou pelo Bragantino, a de 2020, serviu como um processo de adaptação. No ano em questão, ele fez quatro gols e deu oito assistências em 47 partidas.