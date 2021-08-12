'Felicidade define', afirmou atacante do Bragantino que acumula ótimos números

O atacante Artur comemorou o momento da carreira que vive no Bragantino onde os três gols e a assistência desta semana na vitória pela Copa Sul-Americana por 4 a 3 sobre o Rosario Central vieram para coroar o trabalho bem feito em números cada vez mais significativos.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSArtur reconhece que faz parte da profissão ter momentos de maior e menor eficiência, entendendo que a primeira temporada em que atuou pelo Bragantino, a de 2020, serviu como um processo de adaptação. No ano em questão, ele fez quatro gols e deu oito assistências em 47 partidas.
- Estou muito feliz pelo momento. Vida de atleta, principalmente de jogador, é assim, altos e baixos. Estou encontrando meu lugar novamente. Estou muito feliz. Espero continuar ajudando a minha equipe com muitos gols, muitas assistências, para que possamos chegar muito mais longe do que a gente pensa. Felicidade define - disse o atleta em palavras publicadas pelo portal 'ge'.
O jogador de 23 anos de idade formado na base do Palmeiras já acumula, em 39 duelos disputados pela temporada 2021, nove gols e 10 assistências. Com isso, ele se aproximou bastante de ultrapassar seu ano mais inspirado como profissional onde, em 2019, ele marcou 10 tentos e deu 11 passes para gol durante 55 compromissos em que defendeu o Bahia.