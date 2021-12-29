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Federação Polonesa confirma rescisão de Paulo Sousa, a ser anunciado pelo Flamengo em breve

Técnico português, de 51 anos, está com o caminho livre para ser anunciado pelo Rubro-Negro...
LanceNet

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Publicado em 

29 dez 2021 às 16:38

Publicado em 29 de Dezembro de 2021 às 16:38

Não há mais barreiras para Paulo Sousa ser anunciado como novo técnico do Flamengo. Isso porque, na tarde desta quarta-feira, em comunicado divulgado nas redes sociais, o presidente da Federação Polonesa de Futebol, Cezary Kulesza, informou que o contrato do treinador junto à seleção da Polônia foi rescindido após "unanimidade". O Rubro-Negro deve anunciá-lo em breve.- Enquanto Conselho de Administração da Federação (Polonesa), nós decidimos por unanimidade rescindir o contrato com Paulo Sousa. Como parte do acordo, o ex-treinador pagará a indenização à PZPN de acordo com as expectativas da Federação - postou o presidente Cezary Kulesza. Conforme havia dito ao Flamengo anteriormente, Paulo Sousa desembolsará 320 mil euros, cerca de R$ 2 milhões, para quitar a multa rescisória junto à Federação Polonesa.
O Flamengo, agora com o sinal verde e sem preocupações quanto a uma possível ação na Fifa, deve anunciar Paulo Sousa, de 51 anos, como treinador ainda nesta quarta-feira - o contrato será de duas temporadas. Veja mais sobre os desafios do comandante no Fla.
Crédito: PauloSousaseráotécnicodoFlamengoem2022(Foto:JANEKSKARZYNSKI/AFP

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