Federação Polonesa confirma rescisão de Paulo Sousa, a ser anunciado pelo Flamengo em breve

Não há mais barreiras para Paulo Sousa ser anunciado como novo técnico do Flamengo. Isso porque, na tarde desta quarta-feira, em comunicado divulgado nas redes sociais, o presidente da Federação Polonesa de Futebol, Cezary Kulesza, informou que o contrato do treinador junto à seleção da Polônia foi rescindido após "unanimidade". O Rubro-Negro deve anunciá-lo em breve.- Enquanto Conselho de Administração da Federação (Polonesa), nós decidimos por unanimidade rescindir o contrato com Paulo Sousa. Como parte do acordo, o ex-treinador pagará a indenização à PZPN de acordo com as expectativas da Federação - postou o presidente Cezary Kulesza. Conforme havia dito ao Flamengo anteriormente, Paulo Sousa desembolsará 320 mil euros, cerca de R$ 2 milhões, para quitar a multa rescisória junto à Federação Polonesa.