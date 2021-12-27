Federação polonesa agenda 'reunião extraordinária' após acordo entre Flamengo e Sousa, negado por agente

O Flamengo está por detalhes de anunciar a contratação de Paulo Sousa como novo técnico do clube. E a situação tem causado um tremendo abalo na relação entre o treinador a Federação Polonesa de Futebol, já que o português tem vínculo e está em viés de rescisão para assinar com o Rubro-Negro.Mais cedo, em comunicado oficial divulgado através das redes sociais, a Federação Polonesa de Futebol anunciou, inclusive, que haverá uma "reunião extraordinária" - para debater a situação contratual de Paulo Sousa:

- O presidente da Federação Polonesa de Futebol, Cezary Kulesza, convocou uma reunião extraordinária do Conselho da Federação Polonesa de Futebol na quarta-feira, 29 de dezembro de 2021. Paulo Sousa não esperava que a notícia de seu acerto verbal com o Fla vazasse antes da rescisão junto à seleção polonesa, com que tem vínculo até março e era esperado que comandasse na repescagem da Copa do Mundo-2022. A situação culminou em mal-estar.

Vale lembrar ainda que Cezary Kulesza, presidente da Federação Polonesa de Futebol, já havia externado (também nas redes sociais) a sua insatisfação com o "comportamento extremamente irresponsável" de Paulo Sousa nas negociações com o Flamengo.

Agente de Paulo Sousa, Hugo Cajuda, a fim de evitar rusgas entre o treinador e a seleção polonesa, chegou a negar qualquer acerto com o clube carioca:

- Nos últimos dias, muito se tem falado e escrito de Paulo Sousa no Flamengo, e nem sempre com franqueza. Há muita informação no ar que não é verdade no momento. Não há nem mesmo um acordo oral ainda com o Flamengo - disse, à imprensa polonesa.

Através de Marcos Braz e Bruno Spindel, vice-presidente de futebol e diretor executivo, que estão em Portugal há cerca de uma semana, o Flamengo chegou a um acordo para ter Paulo Sousa por um vínculo de duas temporadas, apesar do desagrado do outro lado.