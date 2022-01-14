Federação Pernambucana de Futebol fecha acordo por naming rights do estadual 2022

Além de ter sua presença no futebol pernambucano notada pelo patrocínio ao icônico clube Íbis, que está de volta a elite do estado, a casa de apostas esportivas Betsson agora tem os naming rights do campeonato estadual.Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSEm acordo celebrado nesta semana, a companhia de origem sueca adquiriu o direito de batizar a competição como Pernambucano 2022 Betsson além de outras ações de ativação que serão divulgadas de maneira gradativa. Apesar do anúncio ter sido feito como "o maior patrocínio da história" acertado pela Federação Pernambucana de Futebol (FPF) os valores e demais termos do negócio não foram divulgados.

A visão explicada por André Gelfi, sócio-diretor da casa de apostas esportivas no Brasil, foi de que a experiência com o Íbis demonstrou o potencial de paixão e engajamento do público pernambucano, dando bons indícios a empresa:

- O Pernambucano é hoje um dos maiores e mais tradicionais campeonatos estaduais do Brasil, com uma audiência bastante relevante e torcedores apaixonados. Tivemos uma boa experiência na região, com o apoio ao Íbis Sport Club e acreditamos no potencial do campeonato para expor a nossa marca e engajar os consumidores.

O aspecto da visibilidade também foi exaltado pelo presidente da FPF, Evandro Carvalho, na celebração do acordo:

- As finais do Pernambucano 2021 atestaram uma audiência recorde. De acordo com os dados da TV Globo, ultrapassamos as finais dos Campeonatos Paulista e Carioca. Estamos muito felizes com o apoio da Betsson, o que nos permite investir ainda mais no nosso futebol, na arbitragem e no VAR das fases finais. A Betsson é uma líder de mercado que aposta na credibilidade que a Federação conquistou ao longo dos anos.

A estreia do Pernambucano está prevista para acontecer no próximo dia 22 de janeiro onde o atual campeão, Náutico, recebe nos Aflitos justamente o clube com patrocínio da Betsson e que foi vice-campeão da segunda divisão estadual em 2021, o Íbis.