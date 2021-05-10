Federação Paulista divulga datas e horários das quartas do Paulistão

A Federação Paulista de Futebol divulgou nesta segunda-feira (10) as datas e os horários das partidas da fase de quartas de final do Campeonato Paulista. Todos os duelos acontecem em jogo único, com mando de campo dos quatro melhores classificados. Vale lembrar que a pontuação da fase de grupos se acumula para a definição dos confrontos e mandos de campo da semi e final. Após as quartas, o primeiro colocado duela contra o pior, enquanto o segundo melhor encara o terceiro. Os oito clubes que definem as vagas para as semifinais do estadual são: Corinthians, Ferroviária, Inter de Limeira, Guarani, Mirassol, Palmeiras, Red Bull Bragantino e São Paulo.O confronto entre Corinthians e Inter de Limeira abre o mata-mata do estadual, na terça-feira (11), às 16h, na Neo Química Arena. Já na quarta-feira (12), Mirassol e Guarani decidem a outra vaga para a semifinal, às 21h, em Mirassol.