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Federação Paulista divulga datas e horários das quartas do Paulistão

A FPF definiu nesta sexta-feira os dias e os horários dos confrontos que definem os quatro semifinalistas do Campeonato Paulista de 2021. Confira as datas!...

Publicado em 10 de Maio de 2021 às 11:46

LanceNet

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Publicado em 

10 mai 2021 às 11:46
Crédito: Rubens Chiri/ São Paulo FC
A Federação Paulista de Futebol divulgou nesta segunda-feira (10) as datas e os horários das partidas da fase de quartas de final do Campeonato Paulista. Todos os duelos acontecem em jogo único, com mando de campo dos quatro melhores classificados. Vale lembrar que a pontuação da fase de grupos se acumula para a definição dos confrontos e mandos de campo da semi e final. Após as quartas, o primeiro colocado duela contra o pior, enquanto o segundo melhor encara o terceiro. Os oito clubes que definem as vagas para as semifinais do estadual são: Corinthians, Ferroviária, Inter de Limeira, Guarani, Mirassol, Palmeiras, Red Bull Bragantino e São Paulo.O confronto entre Corinthians e Inter de Limeira abre o mata-mata do estadual, na terça-feira (11), às 16h, na Neo Química Arena. Já na quarta-feira (12), Mirassol e Guarani decidem a outra vaga para a semifinal, às 21h, em Mirassol.
Após se classificar na última rodada, o Palmeiras pega o Red Bull Bragantino, na sexta-feira (14), às 19h30, em Bragança Paulista, no Nabi Abi Chedid. No mesmo dia, o São Paulo, dono da melhor campanha da fase de grupos do Paulista, decide a última vaga contra a Ferroviária, às 21h30, no Morumbi.

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