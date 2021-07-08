Federação Mineira de Futebol e Secretária de Saúde se reúnem para definir volta de público aos estádios

Crédito: Divulgação

Os torcedores mineiros podem estar perto de voltarem aos estádios a acompanharem seus times ao vivo, no campo. Uma reunião entre representantes da Federação Mineira de Futebol (FMF) e Secretaria de Estado de Saúde (SES) vão ser reunir nesta sexta-feira, 9 de julho, para decidir se há viabilidade de haver público nos estádios.

-A Federação Mineira de Futebol informa que vem conversando com o Governo do Estado De Minas Gerais, juntamente com a Secretaria Estadual de Saúde acerca do retorno de público nos estádios. Está marcada, para a tarde desta sexta-feira (09), uma reunião entre os órgãos competentes para definir detalhes operacionais sobre a possibilidade da retomada da presença dos torcedores nas partidas de futebol-postou em seu Instagram a federação

O secretário da saúde, Fábio Bacheretti, disse que as cidades que estão na na Onda Verde do programa Minas Consciente podem ter espectadores sem limite de lotação, dentro das regras das arenas. Porém, as medidas de higiene e distanciamento devem ser mantidas. -O Minas Consciente já prevê a realização de eventos pelos critérios sanitários de distanciamento e número de pessoas por evento. Na onda vermelha o máximo são 30 pessoas, na amarela 250 pessoas, e na verde não há o limite por pessoas, mas é exigido o protocolo que inclui o uso de máscara, a higiene das mãos e o distanciamento mínimo. Estádios em onda amarela podem ter até 300 pessoas-disse Bacheretti.