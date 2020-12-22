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Federação Catarinense define datas e formato do estadual 2021

Competição está marcada para iniciar no dia 24 de fevereiro e terá 12 equipes na elite...
LanceNet

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Publicado em 

22 dez 2020 às 14:53

Publicado em 22 de Dezembro de 2020 às 14:53

Crédito: Patrick Floriani/FFC
O martelo está batido para o Campeonato Catarinense. Em reunião entre Federação e clubes, ficou definido a fórmula de disputa da competição da próxima temporada.
+ TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DA SÉRIE B
O início do estadual ficou marcado para o dia 24 de fevereiro. Com 12 equipes, os oito primeiros avançam para a Segunda Fase e os dois últimos serão rebaixados.Confira a lista dos clubes da elite de Santa Catarina:
AvaíBrusqueChapecoenseConcórdiaCriciúmaFigueirenseHercílio LuzJoinvilleJuventusMarcílio DiasMetropolitanoPróspera

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