Federação Catarinense define datas e formato do estadual 2021

O martelo está batido para o Campeonato Catarinense. Em reunião entre Federação e clubes, ficou definido a fórmula de disputa da competição da próxima temporada.

O início do estadual ficou marcado para o dia 24 de fevereiro. Com 12 equipes, os oito primeiros avançam para a Segunda Fase e os dois últimos serão rebaixados.Confira a lista dos clubes da elite de Santa Catarina: