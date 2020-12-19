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futebol

Fechado com elenco, Abel Ferreira veta novas chegadas no Palmeiras para temporada

Treinador celebrou a classificação para a semifinal da Libertadores e deixou claro que este é o grupo de jogadores que quer levar até o fim
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LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 dez 2020 às 08:15

Publicado em 19 de Dezembro de 2020 às 08:15

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O Palmeiras se classificou na última terça-feira (15) à semifinal da Libertadores ao vencer o Libertad por 3 a 0. Após a partida, o elenco alviverde, junto da comissão técnica de Abel Ferreira, comemorou muito o acesso à próxima fase da competição.
>> Confira a tabela completa do Brasileirão e faça sua simulação
​Com os jogadores, o treinador Abel Ferreira celebrou o êxito obtido pelo time até o momento demonstrando gratidão aos jogadores e deixando evidente que todos estão juntos em prol de um objetivo comum: a conquista de títulos.
Além disso, o técnico salientou que a equipe tem 24 horas para comemorar este sucesso – filosofia adotada pelo português tanto nos momentos de sucesso, quanto nos de dificuldade – e afirmou que esta fase final é a mais complicada, porém, por estar mais próxima do final almejado, a mais gratificante e 'saborosa'.
>> Opções não faltam! Confira o Top 5 por posição para a 26ª rodada no CartolaCom a diretoria, o discurso foi outro. Reiterando a sua satisfação com os atletas que tem na equipe, o treinador deixou claro para a diretoria que este é o grupo que quer levar até o fim. Sendo assim, novos jogadores não chegarão ao clube – sendo este um dos motivos para a não utilização de Borja num provável retorno do atacante.
O Palmeiras, desde a chegada de Abel Ferreira, demonstrou enorme evolução, vencendo nove das 13 partidas que disputou, se mantendo vivo na luta pelo título brasileiro e chegando na semifinal da Copa do Brasil e da Libertadores. O próximo jogo do Verdão será neste sábado (19), contra o Internacional, pelo Brasileirão.

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