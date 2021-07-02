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futebol

Fecha a casa! Bahia levou oito gols nos últimos três jogos

Diante do desempenho abaixo do esperado, o Tricolor tornou-se uma das piores defesas do Brasileirão...
LanceNet

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Publicado em 

02 jul 2021 às 08:25

Publicado em 02 de Julho de 2021 às 08:25

Crédito: (Felipe Oliveira/EC Bahia
Nos últimos quatro jogos o Bahia produziu muito pouco. Com apenas um triunfo, a equipe de Dado Cavalcanti saiu das primeiras colocações e agora tenta reencontrar o seu caminho.
Um dos pontos mais frágeis nestes duelos foi o sistema defensivo, que deixou o time como uma das defesas mais vazadas da competição, com 13 gols.
O único duelo que o Bahia não sofreu gol aconteceu diante do Corinthians em Pituaçu. Já diante do Athletico, Palmeiras e América-MG, a equipe levou 8 gols.
A próxima rodada é decisiva para Dado Cavalcanti e ele vai precisar fechar a defesa se quiser subir na tabela. Na Arena Condá, o time encara a Chapecoense, que promete deixar a vida para iniciar a recuperação no Brasileiro.

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