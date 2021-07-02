Fecha a casa! Bahia levou oito gols nos últimos três jogos

Crédito: (Felipe Oliveira/EC Bahia

Nos últimos quatro jogos o Bahia produziu muito pouco. Com apenas um triunfo, a equipe de Dado Cavalcanti saiu das primeiras colocações e agora tenta reencontrar o seu caminho.

Um dos pontos mais frágeis nestes duelos foi o sistema defensivo, que deixou o time como uma das defesas mais vazadas da competição, com 13 gols.

O único duelo que o Bahia não sofreu gol aconteceu diante do Corinthians em Pituaçu. Já diante do Athletico, Palmeiras e América-MG, a equipe levou 8 gols.