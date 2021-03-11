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Fé nas crias! Fluminense foi um dos clubes com mais gols de atletas da base na última temporada

Tricolor teve boa participação dos garotos formados em Xerém ao longo da temporada, com nomes como Calegari, Luiz Henrique, Martinelli, John Kennedy e outros...

Publicado em 11 de Março de 2021 às 19:23

LanceNet

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Publicado em 

11 mar 2021 às 19:23
Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC
O Fluminense foi um dos clubes mais beneficiados com a grande produção de jogadores nas categorias de base. Durante a última temporada, o clube foi o quarto time com mais gols de atletas até os 25 anos formados no clube. Foram 28 no total. Santos (29), São Paulo (37) e Grêmio (39) lideram esse ranking, levantado pelo "Footstats".
> Fluminense é o grande há mais tempo sem conquistar o Carioca: relembre as campanhas dos últimos 20 anos
Dentre os jogadores que entram nesta conta estão Evanilson, Marcos Paulo, Caio Paulista, Martinelli, Luiz Henrique, John Kennedy, Gabriel Capixaba e Samuel. Os mais velhos que ainda estão no elenco e também balançaram a rede são Wellington SIlva e Digão.
Os Moleques de Xerém também foram importantes nas assistências. Foram 20 no total, divididas entre Marcos Paulo, com sete, Miguel e Igor Julião, com três, Wellington Silva e Luiz Henrique, com duas, e Caio Paulista, Marcos Felipe e Matheus Alessandro, com uma cada.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO CARIOCANesta temporada, esse número pode ser ainda maior, já que a expectativa é que o Fluminense continue com vários atletas da casa no time principal. Neste início de Campeonato Carioca, os jovens vem sendo utilizados, mas até o momento tiveram duas derrotas, uma para o Resende, por 2 a 1, e outra para a Portuguesa, por 3 a 0.

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