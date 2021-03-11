Fé nas crias! Fluminense foi um dos clubes com mais gols de atletas da base na última temporada

Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC

O Fluminense foi um dos clubes mais beneficiados com a grande produção de jogadores nas categorias de base. Durante a última temporada, o clube foi o quarto time com mais gols de atletas até os 25 anos formados no clube. Foram 28 no total. Santos (29), São Paulo (37) e Grêmio (39) lideram esse ranking, levantado pelo "Footstats".

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Dentre os jogadores que entram nesta conta estão Evanilson, Marcos Paulo, Caio Paulista, Martinelli, Luiz Henrique, John Kennedy, Gabriel Capixaba e Samuel. Os mais velhos que ainda estão no elenco e também balançaram a rede são Wellington SIlva e Digão.

Os Moleques de Xerém também foram importantes nas assistências. Foram 20 no total, divididas entre Marcos Paulo, com sete, Miguel e Igor Julião, com três, Wellington Silva e Luiz Henrique, com duas, e Caio Paulista, Marcos Felipe e Matheus Alessandro, com uma cada.