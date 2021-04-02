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futebol

FCF antecipa jogo da Chapecoense da 9ª rodada do Catarinense

Duelo contra o Próspera seria no domingo, mas agora irá acontecer no sábado (10/04)...

Publicado em 02 de Abril de 2021 às 19:58

LanceNet

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Publicado em 

02 abr 2021 às 19:58
Crédito: Márcio Cunha/ACF
Na tarde desta sexta-feira, a Federação Catarinense de Futebol informou mudanças na rodada do próximo fim de semana, quando será disputada a 9ª jornada.
+ Tottenham fará de tudo para segurar Kane, Inter de Milão espera vender atacante por R$936 milhões… O Dia do Mercado
Três jogos saíram do domingo e foram para sábado: Chapecoense x Próspera, Juventus x Marcílio Dias e Brusque x Hercílio Luz. As demais partidas que fecham a rodada permanecem no domingo.
+ Puma lança nova chuteira para Neymar. Veja fotos em galeria!
Sábado (10/04)
Chapecoense x Próspera - 16hJuventus x Marcílio Dias - 16hBrusque x Hercílio Luz - 19h
Domingo (11/04)
Avaí x Concórdia - 16hFigueirense x Joinville - 16hCriciúma x Metropolitano - 16h

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