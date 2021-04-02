FCF antecipa jogo da Chapecoense da 9ª rodada do Catarinense

Crédito: Márcio Cunha/ACF

Na tarde desta sexta-feira, a Federação Catarinense de Futebol informou mudanças na rodada do próximo fim de semana, quando será disputada a 9ª jornada.

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Três jogos saíram do domingo e foram para sábado: Chapecoense x Próspera, Juventus x Marcílio Dias e Brusque x Hercílio Luz. As demais partidas que fecham a rodada permanecem no domingo.

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Sábado (10/04)

Chapecoense x Próspera - 16hJuventus x Marcílio Dias - 16hBrusque x Hercílio Luz - 19h

Domingo (11/04)