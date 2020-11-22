'Fazemos jogos regulares, mas as coisas desandam', desabafa Cavalieri

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O goleiro Diego Cavalieri não mediu palavras ao falar sobre a má fase do Botafogo no Campeonato Brasileiro. Em entrevista ao canal Premiere após a derrota por 2 a 1 do Alvinegro para o Fortaleza na noite deste domingo, o camisa 12 falou sobre o que tem contribuído para a sequência de oito jogos sem vitórias da equipe na competição.- É difícil porque a gente vem fazendo jogos regulares, mas as coisas desandam, a gente toma o gol e acaba se perdendo um pouco. É difícil explicar o que acontece - e, em seguida, avaliou o desempenho da equipe na partida:

- O jogo estava equilibrado, tomamos um gol e logo em seguida tomamos outro. Tivemos forças para tentar buscar, mas é trabalhar - completou.VEJA COMO SEU TIME ESTÁ NA CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIROCavalieri foi categórico ao falar sobre a situação do Botafogo na competição. O Glorioso está em penúltimo lugar, com 20 pontos, a quatro de sair da zona de rebaixamento.

- A situação é muito complicada e temos que ter essa consciência. Temos que tentar uma sequência de vitórias, porque é só isso que vai nos tirar dessa situação - afirmou.