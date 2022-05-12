Faz o Pix! Saiba quanto o Corinthians vai faturar com a vaga às oitavas de final da Copa do Brasil

O Corinthians eliminou a Portuguesa-RJ na terceira fase da Copa do Brasil ao vencer os cariocas na Neo Química Arena por 2 a 0, no jogo de volta do duelo. Dessa forma, o Timão garantiu mais R$ 3 milhões em premiação na competição. O clube alvinegro já havia recebido R$ 1,9 milhão da CBF pela participação na terceira fase.> GALERIA - Giuliano comanda vitória do Timão na Copa do Brasil; veja notas

Além da questão financeira, o clube do Parque São Jorge volta a participar das oitavas de final da competição. No ano passado, o Corinthians caiu na terceira fase para o Atlético-GO. Antes de ser eliminado pelo Dragão, o Timão deixou para trás Salgueiro-PE e Retrô-PE.

Com a mudança no regulamento para esta temporada, os times que entraram na fase de grupos da Libertadores foram forçados a jogar a Copa do Brasil já na terceira fase. Antes, eles entravam diretamente às oitavas de final.

> TABELA - Confira e simule os jogos do Corinthians no Brasileirão

QUANTO O CORINTHIANS JÁ FATUROU NA COPA DO BRASILR$ 4,9 milhões

QUANTO O CORINTHIANS AINDA PODE FATURAR NA COPA DO BRASILQuartas: R$ 3,9 milhõesSemifinal: R$ 8 milhõesVice-campeão: R$ 25 milhõesCampeão: R$ 60 milhões

Os jogos das oitavas de final da Copa do Brasil estão marcados para acontecer entre os dias 22 e 23 de julho, e as partidas de volta entre os dias 13 e 14 de julho. A data do sorteio ainda não foi divulgada.

Agora, o Corinthians volta suas forças para o Brasileirão e a Libertadores. No sábado (14), às 19h, os comandados de Vítor Pereira enfrentam o Internacional no Beira-Rio.

Três dias depois, o Timão vai até Buenos Aires, onde encara o Boca Juniors na Bombonera, às 21h30 ( Brasília), pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores.