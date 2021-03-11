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Faz o pix, CBF! Botafogo arrecada mais de R$ 2 milhões com classificação na Copa do Brasil

Com vitória diante do Moto Club, Botafogo garantiu vaga na segunda fase da competição nacional e importante quantia em dinheiro...

Publicado em 11 de Março de 2021 às 00:21

LanceNet

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Publicado em 

11 mar 2021 às 00:21
Crédito: Divulgação/Botafogo
Os cofres agradecem! A classificação do Botafogo para a segunda fase da Copa do Brasil, confirmada após goleada por 5 a 0 diante do Moto Club nesta quarta-feira, no Castelão, é importante, obviamente, pela continuidade da campanha do Alvinegro na competição. Contudo, os dirigentes do Glorioso também sorriem pelo lado financeiro.
CONFIRA A TABELA DA COPA DO BRASILPor conta da classificação, o Botafogo levará R$ 2,5 milhões para casa - que são divididos R$ 1,15 milhão pela participação e R$ 1,35 pela vaga para a segunda fase.
O valor, para se ter exemplo, é maior do que uma atual folha mensal do elenco do clube de General Severiano, que ainda passa por uma reformulação visando o restante da temporada. Os vencimentos estão avaliados entre R$ 1,7 a 1,9 milhão, mas podem aumentar com a chegada de novos jogadores.
Para um clube que passa por dificuldades financeiras, a premiação chega em uma hora precisa. O Botafogo, na segunda fase da Copa do Brasil, enfrentará o vencedor de Rio Branco de Venda Nova e ABC-RN.

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