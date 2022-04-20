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Faz o L? Imita herói? LANCE! explica como surgiram comemorações folclóricas do futebol brasileiro

Diversos jogadores que atuam no Brasil se destacam por comemorações únicas...
LanceNet

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Publicado em 

20 abr 2022 às 07:40

Publicado em 20 de Abril de 2022 às 07:40

Gesto do 'L', musiquinha do Calleri, braços para cima de Gabigol... Diversos jogadores que atuam no futebol brasileiro possuem comemorações folclóricas, que são muito imitadas, inclusive, por torcedores. Agora, com o início do Brasileirão, muitas destas comemorações serão vistas pelo público no país inteiro durante as rodadas.GALERIA> A janela fechou! Veja os clubes do Brasileirão que mais se reforçaram
No Flamengo, Gabigol ainda teve tempo de criar mais uma marca. Junto do amigo Bruno Henrique, fazem a chamada Dança Metamoru, em que os personagens do desenho Dragon Ball Z iniciam a fusão de seus poderes.
Crédito: Atacantesbrasileirossedestacamcomcomemoraçõesúnicas:oqueelasqueremdizer?(Foto:MontagemLance! 

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