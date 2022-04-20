Faz o L? Imita herói? LANCE! explica como surgiram comemorações folclóricas do futebol brasileiro

Gesto do 'L', musiquinha do Calleri, braços para cima de Gabigol... Diversos jogadores que atuam no futebol brasileiro possuem comemorações folclóricas, que são muito imitadas, inclusive, por torcedores. Agora, com o início do Brasileirão, muitas destas comemorações serão vistas pelo público no país inteiro durante as rodadas.GALERIA> A janela fechou! Veja os clubes do Brasileirão que mais se reforçaram