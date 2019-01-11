Fase final da Copa A Gazetinha começa neste sábado em Itarana e Itaguaçu

As finais gerais da 43ª edição da Copa A Gazetinha de Futebol Infantil começam neste sábado (12), nas cidades de Itaguaçu e Itarana, no interior do Estado. A maior competição de futebol de base do país é disputada nas categorias sub-11, 12/13 e 14/15. O torneio se estende até o próximo dia 19, quando ocorrerão as finais no Estádio municipal de Itaguaçu.