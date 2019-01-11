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Futebol de base

Fase final da Copa A Gazetinha começa neste sábado em Itarana e Itaguaçu

Competição contou com 225 equipes inscritas. Finais acontecem no próximo final de semana

Publicado em 11 de Janeiro de 2019 às 16:09

Publicado em 

11 jan 2019 às 16:09
As finais gerais da 43ª edição da Copa A Gazetinha de Futebol Infantil começam neste sábado (12), nas cidades de Itaguaçu e Itarana, no interior do Estado. A maior competição de futebol de base do país é disputada nas categorias sub-11, 12/13 e 14/15.  O torneio se estende até o próximo dia 19, quando ocorrerão as finais no Estádio municipal de Itaguaçu.
A equipe do Belo Recanto, de Linhares, disputa a competição de base Crédito: Copa A Gazetinha/Divulgação
A edição atual da competição contou com 225 equipes dos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo, e foi iniciada em julho. A fase classificatória contou com 948 jogos realizados, de onde saíram os 90 times classificados à fase final. Ao todo, a Copa A Gazetinha 2019 contou com 6.750 atletas inscritos.

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