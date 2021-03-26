Família se recupera e Jean Mota reforça treinos na próxima semana

O meia Jean Mota será reforço do Santos na próxima semana, que deve ser somente de treinamento visando o jogo contra o San Lorenzo, pela Copa Libertadores. Marianne, esposa do jogador, grávida de oito meses, e o filho Theo se recuperaram da Covid-19. O meia testou negativo, mas cumpriu o isolamento em casa e não viajou para Atibaia junto com o elenco.
> Confira a classificação atualizada do Campeonato PaulistaDepois de um bom começo de temporada, o meia Jean Mota está afastado das atividades no Santos desde a volta de Venezuela. O elenco folga neste final de semana e deve voltar para Atibaia na segunda, com Jean Mota.
O começo de temporada do jogador é positivo. Mesmo ainda em março, o meia já participou diretamente de quatro gols do Santos no ano, com duas bolas na rede e duas assistências, igualando sua estatística em todo ano de 2020, quando foi reserva na maior parte do tempo.O elenco santista viajou para Atibaia onde fez seus treinamento nesta semana, já que está proibido pela Prefeitura de trabalhar no CT Rei Pelé. A próxima partida confirmada do Peixe é contra o San Lorenzo, pela Libertadores, dia 6 de abril, no Nuevo Gasómetro, em Buenos Aires.