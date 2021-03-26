Família se recupera e Jean Mota reforça treinos na próxima semana

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

O meia Jean Mota será reforço do Santos na próxima semana, que deve ser somente de treinamento visando o jogo contra o San Lorenzo, pela Copa Libertadores. Marianne, esposa do jogador, grávida de oito meses, e o filho Theo se recuperaram da Covid-19. O meia testou negativo, mas cumpriu o isolamento em casa e não viajou para Atibaia junto com o elenco.

> Confira a classificação atualizada do Campeonato PaulistaDepois de um bom começo de temporada, o meia Jean Mota está afastado das atividades no Santos desde a volta de Venezuela. O elenco folga neste final de semana e deve voltar para Atibaia na segunda, com Jean Mota.