AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Família se recupera e Jean Mota reforça treinos na próxima semana

Esposa e filho do jogador estão recuperados de Covid e ele volta aos treinos na segunda...

Publicado em 26 de Março de 2021 às 17:22

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 mar 2021 às 17:22
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O meia Jean Mota será reforço do Santos na próxima semana, que deve ser somente de treinamento visando o jogo contra o San Lorenzo, pela Copa Libertadores. Marianne, esposa do jogador, grávida de oito meses, e o filho Theo se recuperaram da Covid-19. O meia testou negativo, mas cumpriu o isolamento em casa e não viajou para Atibaia junto com o elenco.
> Confira a classificação atualizada do Campeonato PaulistaDepois de um bom começo de temporada, o meia Jean Mota está afastado das atividades no Santos desde a volta de Venezuela. O elenco folga neste final de semana e deve voltar para Atibaia na segunda, com Jean Mota.
O começo de temporada do jogador é positivo. Mesmo ainda em março, o meia já participou diretamente de quatro gols do Santos no ano, com duas bolas na rede e duas assistências, igualando sua estatística em todo ano de 2020, quando foi reserva na maior parte do tempo.O elenco santista viajou para Atibaia onde fez seus treinamento nesta semana, já que está proibido pela Prefeitura de trabalhar no CT Rei Pelé. A próxima partida confirmada do Peixe é contra o San Lorenzo, pela Libertadores, dia 6 de abril, no Nuevo Gasómetro, em Buenos Aires.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Agência do Sicoob em Vila Velha
Sicoob anuncia novas oportunidades de emprego e estágio no ES
Imagem de destaque
3 simpatias poderosas para afastar inveja
Jaqueline de Jesus Santos Vieira, de 29 anos, havia saído de casa em uma moto elétrica para deixar as filhas com a babá antes de seguir para o trabalho
Mulher é morta a tiros na frente da filha de 11 anos em Sooretama

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados