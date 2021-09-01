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Família reunida? Fábio responde Rafael sobre jogar no Botafogo: 'Já já eu estou chegando'

Lateral-esquerdo do Nantes respondeu irmão gêmeo, em negociações para defender o Alvinegro na Série B do Brasileirão...
LanceNet

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Publicado em 

01 set 2021 às 17:30

Publicado em 01 de Setembro de 2021 às 17:30

Crédito: Reprodução/Botafogo TV
Encontro familiar? Em negociações para contratar Rafael, lateral-direito ex-Manchester United e Lyon, o Botafogo talvez tenha chamado a atenção de Fábio, seu irmão gêmeo, atualmente no Nantes-FRA.
O lateral-esquerdo respondeu a uma publicação do irmão, que tem feito postagens enigmáticas sobre o Alvinegro nas redes sociais, garantindo que em breve também vai defender o Botafogo.- Calma (respondendo a Rafael)... Já já eu estou chegando. Choro só de imaginar - escreveu.
Os dois são torcedores do Botafogo e já externaram a vontade de, um dia, defender o clube de General Severiano. Ao que tudo indica, esta oportunidade está mais próxima do que nunca.

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