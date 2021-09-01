Família reunida? Fábio responde Rafael sobre jogar no Botafogo: 'Já já eu estou chegando'

Crédito: Reprodução/Botafogo TV

Encontro familiar? Em negociações para contratar Rafael, lateral-direito ex-Manchester United e Lyon, o Botafogo talvez tenha chamado a atenção de Fábio, seu irmão gêmeo, atualmente no Nantes-FRA.

O lateral-esquerdo respondeu a uma publicação do irmão, que tem feito postagens enigmáticas sobre o Alvinegro nas redes sociais, garantindo que em breve também vai defender o Botafogo.- Calma (respondendo a Rafael)... Já já eu estou chegando. Choro só de imaginar - escreveu.