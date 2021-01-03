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futebol

Faltam dois: Fluminense pode ter melhor aproveitamento em clássicos desde 2012

Tricolor não passa dos 45% desde 2012, ano em que foi campeão brasileiro e carioca pela última vez; aproveitamento atual é de 47,6%...
LanceNet

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Publicado em 

03 jan 2021 às 08:00

Publicado em 03 de Janeiro de 2021 às 08:00

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense
Perto de fazer seu penúltimo clássico, o Fluminense pode fechar a temporada com o melhor aproveitamento contra os rivais dos últimos oito anos. A porcentagem deste momento é de 47,6% nas 14 partidas disputadas. Na quarta-feira, o Flu terá pela frente o Flamengo, único time do Rio de Janeiro que conseguiu derrotar o Tricolor. O retrospecto mais positivo foi em 2012, quando o clube das Laranjeiras somou 61,5% em um ano que foi campeão do Brasileiro e do Carioca.
> Renovações, técnico e outros: as dez prioridades do Fluminense para o início de 2021
Caso vença as próximas duas partidas, a equipe agora treinada por Marcão somará 54,2% no total. Se obtiver duas derrotas, chegará a 41,6%. Já no caso de dois empates, o Flu ainda assim terá a melhor campanha, com 45,8% de aproveitamento. Além de 2012, com 61,5%, os anos com os melhores números foram 2014 e 2015 (44,44% cada), 2018 (36,1%), 2017 (35,4%), 2016 (26,7%), 2019 (25,6%) e, por fim, 2013 (9,1%).
Em 2020/21, o Fluminense bateu os três rivais, sendo o Flamengo uma vez, Vasco e Botafogo duas vezes. O Alvinegro foi a equipe que mais empatou com o Tricolor, três vezes. O Flu também ficou na igualdade uma vez com o Cruz-Maltino e uma com o Rubro-Negro. Por fim, o Fla foi o único time a bater o Flu, quatro vezes (semifinal da Taça Guanabara, duas finais do Carioca e Brasileiro).
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIRO
A última vez que o Fluminense havia conseguido vencer os três rivais no mesmo ano foi em 2015, quando levou a melhor contra Flamengo e Vasco no Brasileiro e com o Botafogo no Carioca. Falando apenas do campeonato nacional, o Tricolor só conseguiu o feito em 2012.
Na próxima quarta-feira, o Fluminense dará o penúltimo passo nesta busca pela segunda melhor campanha. No Maracanã, o Tricolor encara o Flamengo, às 21h30. O último clássico do ano será contra o Botafogo, no dia 24 de janeiro. O Tricolor é o sétimo colocado no Brasileirão, com 40 pontos, e sonha com uma vaga na Libertadores.

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