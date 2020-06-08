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futebol

Falta pouco: Vasco encaminha venda de Marrony para o Atlético-MG

Atacante deve ir para o clube de Belo Horizonte por um valor estimado em R$ 21 milhões de reais. Cruz-Maltino receberia à vista, embora o Galo pague parceladamente. Entenda...
LanceNet

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Publicado em 

08 jun 2020 às 15:45

Publicado em 08 de Junho de 2020 às 15:45

Crédito: Divulgação/ Palmeiras
A transferência de Marrony para o Atlético-MG está por detalhes. O negócio deverá ser fechado por R$ 21 milhões sendo pagos de forma parcelada, mas o Cruz-Maltino receberá à vista, como sempre desejou, e precisa para aliviar a crise financeira.
Na operação, o Galo, sob a força monetária da construtora MRV, negocia com o banco BMG, patrocinador dos dois clubes. Este último ator é quem receberá as parcelas e, ao Vasco, pagará de uma única vez.
Marrony já tem bases salariais acertadas com o Atlético-MG. É possível, inclusive, que o atacante abra mão de parte do que lhe é devido pelo Vasco. Ele faz parte do grupo que não recebeu salários em 2020 e também tem direitos de imagem de 2019 em aberto.
Atualmente, o Vasco deve, para o elenco:
- Fevereiro, março e abril para os jogadores que recebem salários mais baixos- As quatro folhas salariais de 2020, para jogadores de salários mais elevados- Uma parte de março e abril, para funcionários que recebem até R$ 1.800.- Parte de janeiro, parte de fevereiro, março e abril para funcionários que recebem mais de R$ 1.800.- Valores de quase um ano relativos a direitos de imagem ou pagamentos a pessoa jurídica.
Marrony, de 21 anos completados em fevereiro, estreou no time profissional em 2018. Pedido do técnico atleticano Jorge Sampaoli, ele soma 82 jogos e dez gols pela equipe principal.E MAIS:Campello admite que Vasco recebeu sondagem por Talles MagnoBenítez fala das mudanças devido à COVID-19, mas destaca postura do Vasco: 'Tem feito as coisas bem'Vasco exalta Bellini, que completaria 90 anos se estivesse vivo E MAIS:

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