Falta pouco: Vasco encaminha venda de Marrony para o Atlético-MG

Crédito: Divulgação/ Palmeiras

A transferência de Marrony para o Atlético-MG está por detalhes. O negócio deverá ser fechado por R$ 21 milhões sendo pagos de forma parcelada, mas o Cruz-Maltino receberá à vista, como sempre desejou, e precisa para aliviar a crise financeira.

Na operação, o Galo, sob a força monetária da construtora MRV, negocia com o banco BMG, patrocinador dos dois clubes. Este último ator é quem receberá as parcelas e, ao Vasco, pagará de uma única vez.

Marrony já tem bases salariais acertadas com o Atlético-MG. É possível, inclusive, que o atacante abra mão de parte do que lhe é devido pelo Vasco. Ele faz parte do grupo que não recebeu salários em 2020 e também tem direitos de imagem de 2019 em aberto.

Atualmente, o Vasco deve, para o elenco:

- Fevereiro, março e abril para os jogadores que recebem salários mais baixos- As quatro folhas salariais de 2020, para jogadores de salários mais elevados- Uma parte de março e abril, para funcionários que recebem até R$ 1.800.- Parte de janeiro, parte de fevereiro, março e abril para funcionários que recebem mais de R$ 1.800.- Valores de quase um ano relativos a direitos de imagem ou pagamentos a pessoa jurídica.