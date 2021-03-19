Falta de perspectiva sobre o futuro faz Palmeiras desistir de Borré

Crédito: Diego Haliasz/River Plate

O recuou do Palmeiras nas negociações com Borré se tornou desistência. O clube entende que não é o momento para fazer um investimento tão alto com o cenário alterado no último mês e falta de perspectiva sobre o futuro.A diretoria do Palmeiras havia apresentado oferta ao atacante há mais de um mês e o aceno positivo por parte do atleta aconteceu nesta semana. O Alviverde, porém, acredita que as mudanças recentes acontecidas no país por conta da pandemia tornaram o futuro mais incerto do que quando a proposta foi oferecida.

> Tudo sobre o mercado da bola

Soma-se o fato do clube estar preocupado em manter os compromissos com todos os funcionários, como aconteceu no ano passado, quando ninguém foi demitido. Um investimento de tal porte neste momento poderia comprometer a a saúde financeira e isso foi levado em conta para desistir do negócio.

> Confira e simule a tabela do Paulistão