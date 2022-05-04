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Falta de peças de reposição nas pontas evidencia problemas na montagem do elenco do Vasco

Apesar de ter feito dezenove contratações para a temporada, o setor é povoado por jovens da base, atletas improvisados e suplentes que ainda não conseguiram render o esperado...

Publicado em 04 de Maio de 2022 às 08:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 mai 2022 às 08:00
Em meio à expectativa da SAF, o Vasco iniciou a Série B com muita turbulência sobre o trabalho de Zé Ricardo. Em campo, deficiências como a dificuldade na criação e a variação tática do time são identificadas. Porém, os problemas vão além das quatro linhas e também estão na montagem do elenco cruz-maltino, sobretudo na carência de determinados setores como as pontas.Desde o começo da temporada, Zé Ricardo e Carlos Brazil, gerente de futebol do clube, participaram ativamente da construção deste elenco pautado em três lemas: saúde, competitividade e técnica. Dessa forma, ao todo, foram dezenove contratações para todos os setores do time.
No entanto, os reforços para as pontas não foram numerosos e as soluções foram meninos da base como Gabriel Pec e Figueiredo. Na disputa do Carioca, o treinador vascaíno optou por improvisar Bruno Nazário em uma posição que não estava habituado.
+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
O jovem Figueiredo teve destaque na Copinha como centroavante, sendo o artilheiro da competição com oito gols ao lado de Werik Popó, do Oeste. Com o bom momento de Raniel, ele tem atuado na ponta e tem feito bons jogos e ajudado o time no setor. É uma peça importante na recomposição por ter força física para atuar em uma competição intensa como a Série B.
Para a sequência da temporada, o Cruz-Maltino decidiu fazer apostas para o setor como Lucas Oliveira, ex-Bangu, e Erick, principal nome do Ypiranga-RS no vice-campeonato do Gauchão. O primeiro, porém, não teve uma boa atuação diante do Tombense e não deixou uma impressão positiva.
O segundo sentiu o adutor direito durante o aquecimento da partida contra a Ponte Preta e não entrou em campo diante do Carcará. O jogador ainda apresentou uma discreta dor na topografia da lesão e iniciou o trabalho no campo junto com a fisioterapia, nesta terça (03). Contudo, deve desfalcar a equipe no sábado.
O Vasco ainda conta no elenco com o equatoriano Jhon Sánchez, que não conseguiu render com a cruz de malta no peito até o momento. Getúlio também já foi utilizado no setor, porém também não conseguiu se firmar. O jovem Vinícius foi relacionado e entrou nos último dois jogos, mas longe de agradar a torcida.
Além deles, o chileno Carlos Palacios foi outro nome testado pelo lado no domingo. Entretanto, suas características são de meia central e não rendeu como ponta pelo Internacional. Essas lacunas evidenciam problemas no planejamento e carências no elenco, que precisam ser corrigidas pela 777 Partners.
+ Nene se recupera de desconforto na coxa direita; Erick deve desfalcar o Vasco contra o CSA, no sábado
Com a transição para SAF cada vez mais próxima, o clube pretende utilizar a janela de julho para movimentar o mercado. Todavia, ela só será aberta na reta final do primeiro turno (de 18 de julho a 15 de agosto). Diante disso, a tarefa de Zé Ricardo é fazer a equipe render com as peças que tem em mãos.
Crédito: Apesardeinvicto,VascotemquatroempatesemcincojogosnesteiníciodeSérieB(DanielRAMALHO/CRVG

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