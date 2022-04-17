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futebol

Falta de consistência em todos os setores marca novo empate do Vasco

Time de Zé Ricardo é instável e mudanças não surtem efeito; evolução parece passar mais pelos trabalhos táticos do que pelas estreias que ainda faltam acontecer...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 abr 2022 às 09:00

Publicado em 17 de Abril de 2022 às 09:00

A irregularidade total é a marca do Vasco atual. O time é todo irregular. Capas de bons e maus momentos num intervalo de pouco tempo. Desentrosado pelos jogadores recém-chegados, mas capaz de vê-los serem participativos mesmo com pouco tempo de casa. E mais uma vez foi assim, desta vez contra o CRB, no último sábado.No frigir dos ovos, time alagoano teve mais chances de vencer a partida. A equipe de Zé Ricardo também teve boas chances, esteve fisicamente melhor durante a maior parte do segundo tempo, mas a incapacidade de ser consistente pesa demais.
Ser consistente é repetir a movimentação, ameaçar na primeira e cumprir na segunda tentativa. O Vasco não faz isso. Tanto que é difícil dizer qual jogada é característica da equipe além de qualquer coisa com a bola parada cobrada por Nene.
-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
Por outro lado, Edimar havia dito, após o jogo passado, que a dificuldade da equipe para fazer gol era grande. É verdade. Mas o time, ainda assim, marcou uma vez naquela partida e outra neste sábado. O que a equipe precisa é criar mais para poder, aí sim, transformar tais chances em mais gols.
Crédito: VascovoltouaterdificuldadesnumapartidadaSérieBdoCampeonatoBrasileiro(Foto:DanielRamalho/Vasco

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