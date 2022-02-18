Falta de bom futebol no Santos faz o técnico Fábio Carille balançar na Vila Belmiro

O começo de ano ruim da equipe do Santos vem causando incômodo dentro do clube. O primeiro tempo apático da equipe contra o Mirassol, nesta quinta-feira (17), foi considerado a 'gota d'água' por muitos. A equipe sofreu três gols antes dos 40 minutos.Nesta sexta-feira (18), membros do Comitê de Gestão junto com o departamento de futebol, comandado por Edu Dracena e Guilherme Lipi, se reunirá para decidir qual o futuro do clube e do treinador do Santos.O grande problema em si não passa apenas pelo resultados, mas também pelas atuações abaixo do time. O empate na Vila Belmiro contra o São Bernardo, assim como a sofrida vitória contra o Ituano, levaram dúvidas se a equipe do Peixe evoluiu desde o final da temporada passada.A diretoria santista entende que não conseguiu reforçar o time como imaginava, mas vê uma equipe mais qualificada do que na temporada passada, quando brigou para não cair até a penúltima rodada do Campeonato Brasileiro.