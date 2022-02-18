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Falta de bom futebol no Santos faz o técnico Fábio Carille balançar na Vila Belmiro

Peixe tem início de ano irregular e permanência do treinador será avaliada nesta sexta-feira pelos dirigentes do clube. Domingo o Santos tem o clássico contra o São Paulo, na Vila...

Publicado em 17 de Fevereiro de 2022 às 23:04

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 fev 2022 às 23:04
O começo de ano ruim da equipe do Santos vem causando incômodo dentro do clube. O primeiro tempo apático da equipe contra o Mirassol, nesta quinta-feira (17), foi considerado a 'gota d'água' por muitos. A equipe sofreu três gols antes dos 40 minutos.Nesta sexta-feira (18), membros do Comitê de Gestão junto com o departamento de futebol, comandado por Edu Dracena e Guilherme Lipi, se reunirá para decidir qual o futuro do clube e do treinador do Santos.O grande problema em si não passa apenas pelo resultados, mas também pelas atuações abaixo do time. O empate na Vila Belmiro contra o São Bernardo, assim como a sofrida vitória contra o Ituano, levaram dúvidas se a equipe do Peixe evoluiu desde o final da temporada passada.A diretoria santista entende que não conseguiu reforçar o time como imaginava, mas vê uma equipe mais qualificada do que na temporada passada, quando brigou para não cair até a penúltima rodada do Campeonato Brasileiro.
O objetivo é decidir a continuidade - ou não - do treinador o mais breve possível. Domingo o Santos recebe o São Paulo, na Vila Belmiro, em clássico válido pelo Paulistão.
Em 2022, o Peixe entrou em campo sete vezes: empatou três, venceu duas e perdeu outras duas. A equipe de Carille é a quarta em menos finalizações, além de ser a primeira em finalizações sofridas e também a primeira em finalizações ao alvo.
Crédito: CarilletevenofinaldoanoseucontratocomoPeixerenovado(Foto:IvanStorti/SantosFC

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