'Falar pouco e trabalhar muito' é o discurso do Cruzeiro pela má fase

Pior defesa do Campeonato Brasileiro da Série B, com 23 gols sofridos, na zona de rebaixamento, com 12 pontos em 14 jogos, ocupando a 18ª posição, e sem conseguir praticar um bom futebol. Esse é o Cruzeiro de 2020, que ainda não engrenou na competição. E, o discurso no elenco celeste e na comissão técnica é de falar menos e trabalhar mais. A fala indica que o time e o treinador ainda buscam uma forma e uma formação ideal para conseguir a sonhada ascensão no campeonato e iniciar a buscar pelo G4. Confira no vídeo acima a explanação de Mozart Santos sobre o momento celeste. A equipe mineira ainda tenta se encontrar na Série B e sair da zona do rebaixamento-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro)