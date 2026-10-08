Como falar sobre sentimentos com crianças? Veja 5 cuidados ao contar histórias

Um exemplo é a personagem Bibi, protagonista de “Nó no Peito”, obra em que uma menina tenta compreender um aperto que surge entre dúvidas, medos e pensamentos de “e se…?”. “Quando a literatura preserva a metáfora, a fantasia e a beleza da história, ela cria uma distância segura. É muito mais fácil a criança falar sobre o que acontece com a Bibi para, depois, conseguir falar sobre o que acontece com ela mesma”, explica a autora.