Fagner volta aos treinamentos no Corinthians, mas Adson segue em tratamento

Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians

Além do atacante Roger Guedes, que fez o seu primeiro treinamento com o elenco do Corinthians, o lateral-direito Fagner foi outra novidade da atividade realizada na manhã desta terça-feira (31), no CT Joaquim Grava.

>> Baixe o novo app de resultados do LANCE!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosO atleta ficou fora da vitória corintiana por 1 a 0 sobre o Grêmio, em Porto Alegre, no último fim de semana, pelo Brasileirão, mas está recuperado de dores na panturrilha, que iniciaram há duas semanas durante o triunfo do Timão sobre o Athletico-PR, em Curitiba, também pela competição nacional.

Por sua vez, o atacante Adson, que também se machucou contra o Furacão, ainda não retornou aos treinamentos. A prata da casa segue fazendo sessões de fisioterapias para tratar um trauma na perna esquerda.