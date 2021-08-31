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Fagner volta aos treinamentos no Corinthians, mas Adson segue em tratamento

Lateral-direito se recuperou de dores na panturrilha direita, enquanto o atacante segue fazendo fisioterapia para se livrar de um trauma na perna esquerda...

Publicado em 31 de Agosto de 2021 às 17:35

LanceNet

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Publicado em 

31 ago 2021 às 17:35
Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians
Além do atacante Roger Guedes, que fez o seu primeiro treinamento com o elenco do Corinthians, o lateral-direito Fagner foi outra novidade da atividade realizada na manhã desta terça-feira (31), no CT Joaquim Grava.
>> Baixe o novo app de resultados do LANCE!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosO atleta ficou fora da vitória corintiana por 1 a 0 sobre o Grêmio, em Porto Alegre, no último fim de semana, pelo Brasileirão, mas está recuperado de dores na panturrilha, que iniciaram há duas semanas durante o triunfo do Timão sobre o Athletico-PR, em Curitiba, também pela competição nacional.
Por sua vez, o atacante Adson, que também se machucou contra o Furacão, ainda não retornou aos treinamentos. A prata da casa segue fazendo sessões de fisioterapias para tratar um trauma na perna esquerda.
Depois de dois dias de folga, o elenco corintiano voltou aos trabalhos na manhã desta terça-feira (31). O próximo compromisso do clube alvinegro será daqui uma semana, no dia 7 de setembro, contra o Juventude, na Neo Química Arena, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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