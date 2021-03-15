Fagner vê Corinthians em 'momento importante' e foca na Copa do Brasil

Crédito: Leo Lima / ADSC

O lateral-direito Fagner valorizou o momento do Corinthians, que ganhou os últimos dois jogos do Campeonato Paulista. Após a vitória por 1 a 0 sobre o São Caetano, na noite deste domingo, ele falou que a sequência positiva dá mais confiança e lembrou que o grupo tem contado com muitos jovens recém-promovidos da base.

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- Acho que é um momento importante, são duas vitórias, e isso dá confiança aos meninos que vêm agregando. Sabemos que até correção em vitória fica mais tranquilo - analisou o lateral.

Fagner fez seu primeiro jogo neste Paulistão. Ele contraiu coronavírus há duas semanas e voltou a treinar na última quinta-feira. O próximo compromisso do Corinthians será nesta quarta-feira, contra o Salgueiro, pela estreia na Copa do Brasil. A partida será realizada Estádio Cornélio de Barros. O Timão embarca já nesta segunda-feira, em viagem que terá duração de cerca de três horas em voo fretado e duas horas em ônibus de Juazeiro do Norte até Salgueiro.