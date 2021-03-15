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futebol

Fagner vê Corinthians em 'momento importante' e foca na Copa do Brasil

Lateral diz que sequência de duas vitórias dá confiança principalmente para os jovens do elenco e projeta duelo único com o Salgueiro na quarta-feira...

Publicado em 14 de Março de 2021 às 21:12

LanceNet

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Publicado em 

14 mar 2021 às 21:12
Crédito: Leo Lima / ADSC
O lateral-direito Fagner valorizou o momento do Corinthians, que ganhou os últimos dois jogos do Campeonato Paulista. Após a vitória por 1 a 0 sobre o São Caetano, na noite deste domingo, ele falou que a sequência positiva dá mais confiança e lembrou que o grupo tem contado com muitos jovens recém-promovidos da base.
>> Confira a tabela do Paulistão e simule os próximos jogos
- Acho que é um momento importante, são duas vitórias, e isso dá confiança aos meninos que vêm agregando. Sabemos que até correção em vitória fica mais tranquilo - analisou o lateral.
Fagner fez seu primeiro jogo neste Paulistão. Ele contraiu coronavírus há duas semanas e voltou a treinar na última quinta-feira. O próximo compromisso do Corinthians será nesta quarta-feira, contra o Salgueiro, pela estreia na Copa do Brasil. A partida será realizada Estádio Cornélio de Barros. O Timão embarca já nesta segunda-feira, em viagem que terá duração de cerca de três horas em voo fretado e duas horas em ônibus de Juazeiro do Norte até Salgueiro.
- A gente sabe que o momento (pandemia) é delicado e difícil. Temos um compromisso na Copa do Brasil, uma viagem longa. É descansar bem, será um jogo difícil, duelo único. Se não fizer um bom jogo, pode ficar fora da competição - disse Fagner.

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