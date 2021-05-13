Fagner testa positivo para a Covid-19, aguarda contraprova e pode desfalcar o Corinthians na semi do Paulistão

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O lateral-direito Fagner, do Corinthians, testou positivo para o novo coronavírus. Em teste antígeno de rotina, o jogador acusou a contaminação e foi sbumetido a uma contraprova, dessa vez de um exame PCR, no qual o resultado sairá nesta sexta-feira (14).

A informação foi divulgada inicialmente pelo portal "Meu Timão".

>> Confira a tabela da Copa Sul-Americana e simule os próximos jogosFagner já não jogaria no duelo corintiano contra o Peñarol (URU), nesta quinta-feira (13), às 21h30, pela quarta rodada do grupo E da Copa Sul-Americana, em Montevidéu, por decisaõ do técnico Vagner Mancini, que preservou seis jogadores que iniciaram como titular a goleda por 4 a 1 sobre a Inter de Limeira, na Neo Química Arena, na última terça-feira (11), pela quarta de final do Campeonato Paulista, entre eles o lateral. No entanto, caso a contraprova do exame que o camisa 23 realizou volte a apontar a contaminação, ele ficará de fora da semifinal do Paulistão, que acontecerá neste fim de semana, ainda sem adversário e horários definidos.

Contra o Leão Limeirense, Fagner atingiu a marca de 400 jogos e ainda fez o gol que abriu o triunfo corintiano.

O Timão não possui reserva imediato para a posição, porém os zagueiros João Victor e Bruno Méndez e o meia Mandaca já atuaram pelo setor.