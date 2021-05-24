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Fagner relembra trabalho com novo técnico do Corinthians e diz: 'Vai chegar com muita energia'

Lateral, que é um dos líderes do elenco, trabalhou com Sylvinho no Timão e na Seleção Brasileira...

Publicado em 24 de Maio de 2021 às 19:03

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 mai 2021 às 19:03
O novo técnico do Corinthians, Sylvinho, tem moral com o lateral-direito Fagner, um dos líderes do elenco corintiano.
A relação entre os dois iniciou em 2014, quando o jogador retornou ao Timão, após passagens por Vitória, PSV (HOL), Vasco (duas vezes) e Wolfsburg (ALE), e o novo treinador fazia parte da comissão técnica do Timão.
>> Confira a tabela da Sul-Americana e simule os próximos jogos do TimãoÀ Corinthians TV, Fagner recordou o aprendizado que teve quando trabalhou com Sylvinho no clube do Parque São Jorge, principalmente em relação a parte defensiva.
– Muito feliz por ele aceitar esse desafio, tenho certeza que ele vai chegar com muita energia, ele sempre foi um cara enérgico, vai tentar o quanto antes passar coisas aos pra eles. Tenho muito a agradecer e ele e o Fábio Carille por tudo que eles passaram em relação a questão tática, de defesa, importância disso para o lateral. Que ele agora, como treinador, possamos fazer um grande traalho, e eu e os meus companheiros possamos ajudar a ele ter uma grande carreira como treinador, assim como foi como atleta.
Como atleta, o novo comandante também foi lateral, mas pelo lado esquerdo, tendo, inclusive, sendo revelado pelo Timão, assim como Fagner, e atuado entre 1995 e 1999.
Além do Corinthians, Fagner e Sylvinho se encontraram na Seleção Brasileira, já que em 2018 o novo treinador corintiano fazia parte da comissão técnica de Tite, que convocou o corintiano para a Copa do Mundo, na Rússia.

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