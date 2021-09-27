Fagner pede 'pés no chão' ao Corinthians após vitória no Dérbi pelo Brasileirão

Uma das lideranças do Timão, Fagner foi um dos personagens que conversou com a Corinthians TV após a vitória por 2 a 1 no Dérbi contra o Palmeiras, sábado (25), pelo Campeonato Brasileiro 2021.
O lateral-direito falou sobre o sentimento de sair vitorioso contra os rivais e a força que a equipe mostrou para conquistar os três pontos na segunda etapa. Ele ressaltou o foco no trabalho para seguir evoluindo na tabela.
TIMÃO NO G4? VEJA TABELA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO
- Ganhar clássico, em qualquer circunstância e momento, é bom. Ainda mais vindo em uma sequência sem perder. A equipe mostrou uma força muito grande, não só individual, como também coletiva. Agora é continuar trabalhando, pés no chão, para conseguirmos seguir nesse caminho. - afirmou o defensor.
Após um dia de folga, o Corinthians retorna aos treinamento no CT Joaquim Grava nesta segunda-feira (27), iniciando a preparação para o duelo contra o Red Bull Bragantino, no sábado (2), às 19h, no Estádio Nabi Abi Chedid.