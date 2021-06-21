Fagner, Gil e Fábio Santos completam marcas importantes pelo Corinthians

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians apenas empatou em 0 a 0 com o Bahia, no último domingo, em Salvador, pela quinta rodada do Brasileirão-2021, mas um trio de jogadores saiu de campo com marcas expressivas pelo clube. Fagner, Gil e Fábio Santos, ídolos corintianos, atingiram número expressivo de jogos com o manto.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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GALERIA> Gil completou 300 jogos! Veja quem mais atuou pelo Corinthians no elenco

Ao entrar em campo contra o Tricolor baiano, o lateral-direito chegou ao seu 406º jogo pelo Timão e se tornou o 17º jogador que mais atuou com camisa corintiana na história. O camisa 23 ultrapassou Wilson Mano (405), volante campeão paulista (1988) e brasileiro (1990) com o Alvinegro nos anos 80 e 90. Agora o "alvo" é o 16º colocado, Oreco, que tem 409 partidas pelo clube.

Enquanto isso, Gil, outro ídolo da Fiel torcida, completou 300 jogos com a camisa do Corinthians no último domingo. Atualmente ele é o 31º jogador que mais atuou pelo clube em mais de 110 anos de história. Ele deve entrar para o Top 30 ainda nesta temporada por conta da titularidade e da regularidade.

Outro jogador importante da história do clube, Fábio Santos também completou uma marca significativa em Salvador. O lateral-esquerdo atingiu 250 jogos pelo Timão e está na 52ª posição entre os jogadores que mais atuaram pelo clube. Assim como Gil e Fagner, está em sua segunda passagem.