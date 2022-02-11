Fagner faz tratamento com o DM do Corinthians, após sentir desconforto na coxa

Na reapresentação do Corinthians, nesta sexta-feira (11), após a vitória por 2 a 1 sobre o Mirassol, na Neo Química Arena, pela quinta rodada do Campeonato Paulista, o lateral-direito Fagner iniciou o tratamento no coxa direita, após sentir um incomodo no músculo posterior da região.O problema físico aconteceu durante o segundo tempo do triunfo diante do Leão, e o jogador foi substituído aos 27 minutos da etapa final.
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Além do tratamento, o atleta também fez trabalho regenerativo supervisionado pelo Departamento Médico corintiano e será observado nos próximos dias, enquanto o elenco do Timão se prepara para encarar o São Bernardo, na próxima quarta-feira (16), ainda pela competição estadual.