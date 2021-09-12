Fagner e Roni podem ser mais dois desfalques para o Corinthians

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians empatou com o Atlético-GO, em 1 a 1, fora de casa, pela 20ª rodada do Brasileirão-2021. O time de Sylvinho sofreu com desfalques na partida e essa lista pode aumentar depois deste domingo, já que Fagner e Roni deixaram o campo com dores e se tornaram dúvidas para o próximo duelo.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Para enfrentar o Dragão, o Timão já não podia contar com Jô (problemas particulares), Gil (suspenso), Luan e Renato Augusto (dores musculares), Adson (transição) e Willian (quarentena). Mesmo assim, a equipe quase trouxe uma vitória de Goiânia, tendo levado o empate apenas no fim da partida.

Durante o jogo, Sylvinho acabou perdendo Fagner, no intervalo, e Roni, aos 27 minutos do segundo tempo. Segundo informações da assessoria de imprensa do clube, o lateral-direito sofreu uma contratura no pescoço, enquanto o volante teve um trauma no joelho direito. O jovem deixou o campo chorando muito e será reavaliado pelo departamento médico nesta segunda-feira.

O meia Giuliano aparentou ter sentido algo na parte posterior da coxa esquerda aos 50 minutos da segundo etapa e foi substituído por Araos. No entanto, o clube não informou o que houve com o camisa 11 alvinegro.