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Fagner e Mosquito não treinam com o elenco e viram desfalques no Corinthians

Já Gabriel treina normalmente e deve ficar à disposição do Timão para a estreia do Campeonato Paulista...
LanceNet

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Publicado em 

26 fev 2021 às 20:06

Publicado em 26 de Fevereiro de 2021 às 20:06

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
O lateral-direito Fagner e o atacante Gustavo Mosquito não treinaram com os atletas na reapresentação do elenco do Corinthians no CT Joaquim Grava, nesta sexta-feira (26).
A dupla desfalcou o Timão no empate em 0 a 0 contra o Internacional, na noite desta quinta-feira (25), pela última rodada do Campeonato Brasileiro, no Beira-Rio, em Porto Alegre, após se lesionarem no último domingo (21), no outro empate sem gols, dessa vez contra o Vasco, na Neo Química Arena, pela 37a rodada da competição nacional. Fagner sofreu um estiramento no músculo adutor da coxa, enquanto Mosquito sente um incômodo no joelho direito. O camisa 19, por sinal, chegou a trabalhar no gramado, mas fez um trabalho a parte dos reservas e não relacionados contra o Colorado, que treinaram com bola. Com a ausência dos dois jogadores deste treinamentos, eles se tornam dúvidas para a estreia do Corinthians no Paulistão, neste domingo (28), às 18h15, contra o Red Bull Bragantino, no estádio Nabi Abi Chedid.
Completam o Departamento Médico corintiano, Danilo Avelar, que se recupera de uma cirurgia no joelho no qual passou em outubro, e Luan, com dores no adutor da perna direita.
Já o volante Gabriel, que desfacou o Timão contra o Inter por se reabilitar de uma lesão na coxa, treinou normalmente e deve ficar disponível para o confronto diante do Massa Bruta.

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