Fagner e Mosquito não treinam com o elenco e viram desfalques no Corinthians

A dupla desfalcou o Timão no empate em 0 a 0 contra o Internacional, na noite desta quinta-feira (25), pela última rodada do Campeonato Brasileiro, no Beira-Rio, em Porto Alegre, após se lesionarem no último domingo (21), no outro empate sem gols, dessa vez contra o Vasco, na Neo Química Arena, pela 37a rodada da competição nacional. Fagner sofreu um estiramento no músculo adutor da coxa, enquanto Mosquito sente um incômodo no joelho direito. O camisa 19, por sinal, chegou a trabalhar no gramado, mas fez um trabalho a parte dos reservas e não relacionados contra o Colorado, que treinaram com bola. Com a ausência dos dois jogadores deste treinamentos, eles se tornam dúvidas para a estreia do Corinthians no Paulistão, neste domingo (28), às 18h15, contra o Red Bull Bragantino, no estádio Nabi Abi Chedid.