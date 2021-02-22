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Fagner e Gustavo Mosquito realizam tratamento e seguem como dúvidas no Corinthians

Dupla precisou ser substituída no empate em 0 a 0 com o Vasco, no último domingo, e será reavaliada nos próximos dias para saber se terá condições de enfrentar o Internacional...

Publicado em 22 de Fevereiro de 2021 às 13:42

LanceNet

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Publicado em 

22 fev 2021 às 13:42
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Além de ver encerradas suas chances de Libertadores, o Corinthians fechou a 37ª rodada do Brasileirão com duas preocupações para o próximo jogo, já que Fagner e Gustavo Mosquito, titulares absolutos, deixaram o campo com problemas físicos no empate em 0 a 0 com o Vasco, no último domingo, e iniciaram tratamento nesta segunda. Ambos são dúvidas para pegar o Inter.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui
GALERIA> Ajuda aí! Saiba o time do coração de 10 bilionários brasileiros
Mosquito deixou o campo ainda no primeiro tempo, aos 35 minutos e deu lugar a Gabriel Pereira, após ter sentido uma pancada no joelho direito. Nesta manhã, o atacante iniciou tratamento e será observado pelo departamento médico para saber se terá condições de entrar em campo na próxima quinta.
Enquanto isso, Fagner sentiu dores no músculo adutor da coxa direita no fim do primeiro tempo, mas só foi substituído no intervalo, quando Michel Macedo entrou. O lateral-direito titular do Timão também começou tratamento nesta segunda-feira e será reavaliado diariamente para ser ou não escalado.
Caso sejam realmente desfalques para enfrentar o Internacional, na próxima quinta-feira, às 21h30, no Beira-Rio, Mosquito e Fagner serão baixas sentidas para Vagner Mancini. Para a vaga do atacante a dúvida seria maior, além de Gabriel Pereira, Léo Natel e Otero podem ter chance. Já par a lateral, a tendência é que Michel Macedo seja naturalmente o escolhido para a função.

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