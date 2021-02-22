Fagner e Gustavo Mosquito realizam tratamento e seguem como dúvidas no Corinthians

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Além de ver encerradas suas chances de Libertadores, o Corinthians fechou a 37ª rodada do Brasileirão com duas preocupações para o próximo jogo, já que Fagner e Gustavo Mosquito, titulares absolutos, deixaram o campo com problemas físicos no empate em 0 a 0 com o Vasco, no último domingo, e iniciaram tratamento nesta segunda. Ambos são dúvidas para pegar o Inter.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui

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Mosquito deixou o campo ainda no primeiro tempo, aos 35 minutos e deu lugar a Gabriel Pereira, após ter sentido uma pancada no joelho direito. Nesta manhã, o atacante iniciou tratamento e será observado pelo departamento médico para saber se terá condições de entrar em campo na próxima quinta.

Enquanto isso, Fagner sentiu dores no músculo adutor da coxa direita no fim do primeiro tempo, mas só foi substituído no intervalo, quando Michel Macedo entrou. O lateral-direito titular do Timão também começou tratamento nesta segunda-feira e será reavaliado diariamente para ser ou não escalado.