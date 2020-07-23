futebol

Fagner dispara na briga pelo título de garçom do Paulistão 2020

Lateral-direito deu mais uma assistência no campeonato...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 jul 2020 às 10:40

Publicado em 23 de Julho de 2020 às 10:40

Crédito: Rodrigo Coca/Corinthians
O principal garçom do Campeonato Paulista está bem longe de vestir a camisa 10 do seu time. Apesar da forte concorrência de nomes como Daniel Alves, Lucas Lima, Soteldo e Luan, é Fagner quem vem liderando o ranking de passes para gol na competição.
Contra o Palmeiras, nessa quarta-feira, na vitória do Corinthians por 1 a 0, o lateral-direito deu a sua 5ª assistência no Paulistão, abrindo ainda mais a vantagem na disputa individual. Gil, de cabeça, foi o autor do tento após cobrança de escanteio batida pelo jogador.
O volume já é igual, por exemplo, ao obtido em toda a temporada passada. Em 2019, o lateral deu três passes para gol em 30 jogos no Brasileirão, dois na Sul-Americana e nenhum no Paulistão, totalizando os mesmos cinco já alcançados em 2020.
Esse foi o 13º gol da equipe de Tiago Nunes no Estadual, o que faz de Fagner o responsável direto pela criação de 38,4% das jogadas que resultaram em bolas na rede no Paulistão. Veja quem disputa com o camisa 23 o título de garçom da competição:
LÍDERES EM ASSISTÊNCIAS NO PAULISTÃO 2020- Dados Sofascore
1º - Fagner - Corinthians - 5 passes para gol2º - Chico - Mirassol - 3 passes para golJoão Paulo - Ponte Preta - 3 passes para golFelipe Jonathan - Santos - 3 passes para golRafael Silva - Mirassol - 3 passes para gol

