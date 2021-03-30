Fagner desfalca treino em campo do Corinthians

O lateral-direito Fagner não participou do treino em campo do Corinthians na manhã desta terça-feira. Ele ficou na parte interna do CT Joaquim Grava para fazer atividades de prevenção e recuperação, de acordo com o clube.Em campo, os demais jogadores fizeram o uma atividade de dois contra dois em espaço reduzido, além de um trabalho coordenativo. Depois, o técnico Vagner Mancini comandou um treinamento técnico com a linha defensiva em um lado do campo, enquanto seu auxiliar, Anderson Batatais, dirigiu uma movimentação de finalizações na outra metade.