Fagner desfalca treino em campo do Corinthians

O lateral-direito Fagner não participou do treino em campo do Corinthians na manhã desta terça-feira. Ele ficou na parte interna do CT Joaquim Grava para fazer atividades de prevenção e recuperação, de acordo com o clube.Em campo, os demais jogadores fizeram o uma atividade de dois contra dois em espaço reduzido, além de um trabalho coordenativo. Depois, o técnico Vagner Mancini comandou um treinamento técnico com a linha defensiva em um lado do campo, enquanto seu auxiliar, Anderson Batatais, dirigiu uma movimentação de finalizações na outra metade.
Vagner Mancini também organizou uma atividade de saída de bola sob pressão na parte final do treinamento. O elenco volta aos trabalhos ainda na tarde desta segunda-feira, no CT Joaquim Grava, para atividades de força e potência.
O Corinthians não sabe quando voltará a jogar. Por causa das restrições no estado de São Paulo, o Campeonato Paulista está paralisado. A Federação Paulista de Futebol e os clubes tentam encontrar uma solução para a continuidade da competição.