Fagner celebra 'semana cheia' no Corinthians antes de enfrentar o Inter: 'Todos inteiros para domingo'

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Depois da derrota no clássico na última segunda-feira, o Corinthians amanheceu na terça já focado na preparação para enfrentar o Internacional, neste domingo, fora de casa, pela 28ª rodada do Brasileirão-2021. Essa "semana cheia" foi celebrada pelos jogadores, entre eles Fagner, que volta ao time titular após cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Em entrevista para a Corinthians TV depois do treino desta quinta-feira, o lateral-direito falou da importância desse período sem jogos para que o elenco possa se recuperar da melhor forma possível para viajar para Porto Alegre.

- A preparação vem sendo boa, a gente tem trabalhado forte, uma semana cheia, com a possibilidade de recuperar todo mundo, para todos estarem inteiros para o jogo de domingo - declarou o camisa 23 do Alvinegro.Fagner também tem outro motivo para comemorar: a sua volta ao time titular, uma vez que ficou fora do confronto com o São Paulo, pois havia sido advertido com o terceiro amarelo na vitória sobre o Fluminense, na rodada anterior do Brasileirão. Agora ele espera ajudar a equipe a vencer para retomar as vitórias.

- Feliz de poder estar zerado, poder retornar, ajudar a equipe de alguma forma e trabalhar bastante para a gente conseguir um bom resultado fora de casa.