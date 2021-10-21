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Fagner celebra 'semana cheia' no Corinthians antes de enfrentar o Inter: 'Todos inteiros para domingo'

Lateral-direito do Timão volta de suspensão para ocupar seu posto de titular e avaliou a preparação da equipe para o confronto direto contra o Colorado, no Beira-Rio...

Publicado em 21 de Outubro de 2021 às 19:36

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 out 2021 às 19:36
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Depois da derrota no clássico na última segunda-feira, o Corinthians amanheceu na terça já focado na preparação para enfrentar o Internacional, neste domingo, fora de casa, pela 28ª rodada do Brasileirão-2021. Essa "semana cheia" foi celebrada pelos jogadores, entre eles Fagner, que volta ao time titular após cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
GALERIA> Veja até quando vai o contrato de cada jogador do Corinthians
Em entrevista para a Corinthians TV depois do treino desta quinta-feira, o lateral-direito falou da importância desse período sem jogos para que o elenco possa se recuperar da melhor forma possível para viajar para Porto Alegre.
- A preparação vem sendo boa, a gente tem trabalhado forte, uma semana cheia, com a possibilidade de recuperar todo mundo, para todos estarem inteiros para o jogo de domingo - declarou o camisa 23 do Alvinegro.Fagner também tem outro motivo para comemorar: a sua volta ao time titular, uma vez que ficou fora do confronto com o São Paulo, pois havia sido advertido com o terceiro amarelo na vitória sobre o Fluminense, na rodada anterior do Brasileirão. Agora ele espera ajudar a equipe a vencer para retomar as vitórias.
- Feliz de poder estar zerado, poder retornar, ajudar a equipe de alguma forma e trabalhar bastante para a gente conseguir um bom resultado fora de casa.
O Corinthians dá sequência em sua preparação na manhã desta sexta-feira, no CT Joaquim Grava. Depois disso, o técnico Sylvinho ainda terá mais um dia de trabalho, no sábado, antes de viajar para a capital gaúcha. Atualmente, o Timão ocupa a sexta posição na tabela de classificação do Brasileirão com 40 pontos.

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