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Fagner celebra os 15 anos da sua estreia como profissional pelo Corinthians: 'Até o fim sempre'

Marca foi atingida na vitória do Timão por 1 a 0 sobre a Chapecoense, na Neo Química Arena, na última segunda-feira (1º)...
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Publicado em 

02 nov 2021 às 14:39

Publicado em 02 de Novembro de 2021 às 14:39

Crédito: Divulgação/Corinthians
A vitória por 1 a 0 do Corinthians sobre a Chapecoense, na última segunda-feira (1º), foi marcante também pelo lateral-direito. Um dos atletas mais experientes do Timão completou 15 anos do seu primeiro jogo como profissional pelo clube do Parque São Jorge, onde foi revelado. Através das redes sociais, o atleta se manifestou mostrando gratidão a Deus, família e todos no Time do Povo.
>> Baixe o novo app de resultados do L!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogos Em maio deste ano, Fagner atingiu a marca de 400 jogos com a camisa corintiana. Atualmente ele tem 428 partidas disputadas com o manto alvinegro em duas passagens, em 2006 e o seu retorno em 2013, quando não saiu mais do Alvinegro. Ele é o 16º jogador com mais jogos disputados pelo Corinthians.
Além disso, o camisa 23 tem 12 gols anotados e cinco títulos conquistados: os Paulistas de 2017, 2018 e 2019 e os Brasileiros de 2015 e 2017.
Representando o Timão, Fagner também disputou a Copa do Mundo de 2018, na Rússia, pela Seleção Brasileira, onde chegou até às quartas de final.

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